domenica elezioni decisive per romania polonia e portogallo

ROMA (ITALPRESS) – Domenica 18 maggio tre Paesi europei vanno alle urne per elezioni cruciali. In Romania, il ballottaggio presidenziale vede George Simion, leader di Aur, che ha dominato il primo turno del 4 maggio con il 40,96%, contro l'indipendente Nicusor Dan, sindaco di Bucarest. Dopo l'annullamento del voto 2024 per interferenze, i sondaggi indicano una gara serrata. In Polonia, il primo turno delle presidenziali oppone il candidato europeista di Ko a due rivali di estrema destra, con un ballottaggio probabile. In Portogallo, le elezioni parlamentari anticipate rischiano di confermare l'instabilità, senza maggioranze nette tra conservatori, socialisti e populisti. Ballottaggio tra Simion e Dan in Romania. In Romania i cittadini voteranno per scegliere il prossimo presidente tra Simion e Dan.

