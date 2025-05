Domenica 25 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane

Domenica 25 maggio 2025, l'Associazione Dimore Storiche Italiane celebra la XV edizione della Giornata Nazionale, un evento che apre al pubblico oltre 500 monumenti in tutta Italia. In Toscana, 112 dimore storiche parteciperanno, con 7 nel solo comune di Arezzo, offrendo un'opportunità unica per scoprire e apprezzare il nostro patrimonio culturale.

Arezzo, 16 maggio 2025 – Il più grande museo diffuso d'Italia riapre le porte. Domenica 25 maggio torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest'anno alla XV edizione. Su oltre 500 monumenti nazionali che apriranno per l'occasione, 112 sono in Toscana: 7 ad Arezzo, 37 a Firenze, 1 a Livorno, 14 a Lucca, 21 a Massa Carrara, 1 a Pistoia, 22 a Siena e 9 nelle Terre di Pisa. Castelli, rocche, ville, parchi e giardini che saranno visitabili gratuitamente offrendo l'opportunità di immergersi nella bellezza senza tempo del patrimonio artistico e culturale nazionale. Nell'Aretino al Castello del Calcione sarà possibile prenotare alcune delle esperienze offerte dalla Tenuta come passeggiate a cavallo, wine tasting, escursioni in canoa sul lago e caccia al tartufo nei boschi della proprietà mentre al Castello di Montecchio Vesponi sarà possibile di fare un breve tour nella parte privata del giardino con un'offerta libera.

