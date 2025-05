Docente lancia gattini dall’auto in autostrada | denunciata per uccisione di animali

Una docente è stata denunciata per crudeltà animale dopo aver lanciato gattini appena nati dal finestrino della sua auto in autostrada, causando la morte di almeno uno di loro. L'atto, avvenuto in un tratto autostradale campano, ha suscitato indignazione e richiama l'attenzione sulla necessità di proteggere gli animali da atti di violenza.

Una docente è stata denunciata per aver lanciato gattini appena nati dal finestrino della propria auto mentre percorreva un tratto autostradale campano. La donna, fermata mentre andava al lavoro a Napoli, avrebbe agito con crudeltà, causando la morte di almeno uno dei cuccioli. Il reato è punibile con l’arresto in caso di flagranza. Le indagini . Docente lancia gattini dall’auto in autostrada: denunciata per uccisione di animali Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Approfondimenti da altre fonti

Lancia gattini appena nati dalla macchina in autostrada: docente fermata mentre va al lavoro, denunciata

Da tecnicadellascuola.it: La segnalazione alla Polizia parla chiaro: una donna, in un’autostrada campana, è stata vista lanciare gattini appena nati dal finestrino della sua macchina. La 30enne è stata fermata e denunciata in ...

Lancia due gattini appena nati dal finestrino dell’auto mentre va al lavoro

Riporta blitzquotidiano.it: Una donna ha lanciato due gattini dalla sua auto in autostrada: identificata dalla polizia, è stata denunciata.

Lancia gattini dall’auto: un cucciolo morto investito da un camion, caccia al responsabile

Da 41esimoparallelo.it: Tre gattini, di circa due mesi, sono stati lanciati fuori dall’auto in corsa, a distanza di 50 metri l’uno dall’altro. Uno dei gattini è stato travolto da un camion e ha perso la vita, mentre gli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arisa nuova docente di Amici : Ho fatto due volte il provino

La cantante Arisa è la nuova docente della scuola di “Amici”, il talent di Maria De Filippi. La partecipazione nella vesti di professore di canto ad “ Amici ” è un sogno, Arisa durante l’adolescenza ha provato per due volte ad entrare nel programma.