Dna impronte e reperti recuperati nella casa di Chiara Poggi | udienza per il via libera all’incidente probatorio sul delitto di Garlasco

Nuove rivelazioni emergono dall'inchiesta sul delitto di Garlasco, con la richiesta di incidente probatorio per esaminare DNA e reperti rinvenuti nella casa di Chiara Poggi. Mentre Alberto Stasi si avvia verso la semilibertà, il processo continua a suscitare attenzione e interrogativi sulla verità di quanto accaduto nell'estate del 2017.

Garlasco (Pavia), 16 maggio 2025 – L’inchiesta sul delitto di Garlasco – avvenuto nell’agosto del 2017 e per il quale l'allora fidanzato Alberto Stasi ha quasi finito di espiare una condanna a 16 anni di reclusione (il 41enne ha da poco ottenuto la semilibertà, ndr), si arricchisce ogni giorno di nuovi spunti. Oggi si torna in aula a Pavia davanti alla giudice Daniella Garlaschelli per dare il via libera all’ incidente probatorio: nelle prossime settimane infatti nuovi periti faranno diversi esami sui reperti recuperati sulla scena del crimine nel 2007 e già passati al vaglio di investigatori e inquirenti in questi 18 anni. L’udienza sarà più o meno lunga in basa alla durata degli interventi delle parti. “Chiara Poggi pudica, Alberto guardava cose porno”. Le gemelle Cappa, i verbali sulla cugina e il movente (poi svanito) di Stasi Il collegio di genetisti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dna, impronte e reperti recuperati nella casa di Chiara Poggi: udienza per il via libera all’incidente probatorio sul delitto di Garlasco

Dna, impronte e reperti recuperati nella casa di Chiara Poggi: udienza per il via libera all'incidente probatorio sul delitto di Garlasco

Non solo, resta da capire se nell'incidente probatorio rientreranno alcuni reperti recuperati nelle perquisizioni di mercoledì 14 maggio nelle case di Andrea Sempio e dei suoi genitori.

Dna e reperti: cosa succede nell'udienza di oggi sull'incidente probatorio sul delitto Garlasco

Oggi si torna in aula per la seconda volta in pochi giorni per dare il via libera all'incidente probatorio sul caso Garlasco: nelle prossime settimane ...

Garlasco, il Fruttolo e il resto: quali sono i (vecchi) reperti che la Procura analizzerà

Il settimanale 'Giallo' pubblica un elenco di reperti che verranno analizzati, in cerca di del Dna di Andrea Sempio, come prossimi passi nella nuove indagini sull'omicidio di Garlasco

Delitto di Garlasco: il genetista Giardina sul ruolo del DNA nell'omicidio di Chiara Poggi

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.