Dna e reperti | cosa succede nell’udienza di oggi sull’incidente probatorio sul delitto Garlasco

Oggi, l'udienza sull'incidente probatorio del delitto di Garlasco segna un nuovo passo nelle indagini. Si torna in aula per autorizzare nuovi esami sui reperti del 2007, cruciali per fare luce su un caso che ha suscitato grande interesse e interrogativi, coinvolgendo esperti e investigatori nel processo di verifica delle evidenze.

Oggi si torna in aula per la seconda volta in pochi giorni per dare il via libera all'incidente probatorio sul caso Garlasco: nelle prossime settimane infatti nuovi periti faranno diversi esami sui reperti recuperati sulla scena del crimine nel 2007 e già passati al vaglio di investigatori e inquirenti in questi 18 anni. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dna e reperti: cosa succede nell’udienza di oggi sull’incidente probatorio sul delitto Garlasco

