Disturbi dell' apprendimento Gammanì festeggia 10 anni di operato Porte aperte a tutti per conoscere la cooperativa

Gammanì celebra un importante traguardo: dieci anni di supporto e innovazione nel campo dei disturbi dell'apprendimento. Oggi, alle 16 nella sala consiliare del Comune di Ancona, apriamo le porte a tutti per condividere insieme questa ricorrenza e far conoscere il nostro impegno nel migliorare la vita di chi affronta queste sfide. Vi aspettiamo!

Dieci anni insieme. La cooperativa sociale Gammanì, centro specialistico multidisciplinare per i disturbi specifici dell'apprendimento, festeggia il suo primo decennario. Lo farà oggi pomeriggio, a partire dalle 16, nella sala consiliare del Comune di Ancona, in piazza XXIV Maggio. Sarà un evento.

