Distributori gratuiti di crema solare per la prevenzione dei tumori

Al Giardino Scotto di Pisa è stata lanciata questa mattina un'iniziativa innovativa per la prevenzione dei tumori della pelle. Il Comune, in collaborazione con l'Associazione 'Pisa Sicura Sotto il Sole', ha presentato distributori gratuiti di crema solare, inaugurando il primo di tre dispenser ad alta tecnologia per garantire la salute dei cittadini.

Al Giardino Scotto è stata presentata questa mattina, venerdì 16 maggio, l'iniziativa del Comune di Pisa in collaborazione con l'Associazione contro il melanoma 'Pisa Sicura Sotto il Sole'. Per l'occasione è stato inaugurato uno dei tre dispenser ad alta tecnologia per l'erogazione gratuita di.

