Disney Lorcana | Il Regno di Jafar – Tutto quello che devi sapere sulla nuova espansione

Il 2025 si prospetta un anno entusiasmante per i fan di Disney Lorcana, il gioco di carte collezionabili che fonde l'universo Disney con meccaniche strategiche avvincenti. Dopo l'uscita di "L'Isola di Archazia" a marzo, l'attenzione si sposta su "Il Regno di Jafar", l'ottava espansione del gioco, che promette di portare nuove sfide e sviluppi narrativi significativi. Data di uscita e dettagli del set. "Il Regno di Jafar" sarà disponibile in anteprima il 30 maggio 2025 presso negozi specializzati e parchi Disney selezionati, con una distribuzione generale prevista per il 6 giugno 2025. Il set, identificato con il codice ROJ, includerà Buste di espansione e box.. Mazzi per giocatore singolo.. Illumineer's Quest: Palace Heist.. Illumineer's Trove.

