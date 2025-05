Disagi dopo il vento operai al lavoro | due alberi caduti Lieve danno a un' auto parcheggiata in sosta

Venerdì mattina, dopo una notte di forte vento, la città si è risvegliata con disagi e danni. Due alberi sono caduti, provocando un lieve danno a un'auto in sosta. Fin dalle prime ore, squadre di Anthea e Hera sono al lavoro per ripulire strade e marciapiedi, rimuovendo foglie e detriti vegetali.

Sin dalle prime ore di venerdì mattina (16 maggio) alcune squadre di Anthea e di Hera sono a lavoro per ripulire le strade e i marciapiedi della città a seguito del vento che ha soffiato durante la notte, causando una diffusa caduta di foglie, piccoli rami e detriti vegetali.

