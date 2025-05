Disabilità il garante presenta la relazione | Nel 2024 focus su inclusione accessibilità e mobilità

Nel 2024, il Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo, ha presentato la relazione annuale in Consiglio comunale. Il documento evidenzia gli sforzi compiuti per promuovere inclusione, accessibilità e mobilità, delineando un quadro chiaro delle attività realizzate in sinergia con istituzioni ed enti locali.

E' stata presentata in Consiglio comunale la relazione annuale del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Pisa, Alessandro Di Ciolo, relativa alle attività svolte nel 2024. Il documento traccia un bilancio degli interventi realizzati in collaborazione con istituzioni, enti. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Disabilità, il garante presenta la relazione: "Nel 2024 focus su inclusione, accessibilità e mobilità"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Antonio Catricalà, suicida ex Garante Catricalà

E' morto suicida, nella sua abitazione a Roma, Antonio Catricalà, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Monti dal 2011 al 2013 e in precedenza, dal 2005 al 2011, Garante dell'Antitrust.