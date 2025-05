Disabili Locatelli | Con riforma migliori risposte anche per pazienti con Sla

La riforma sulla disabilità rappresenta un passo significativo verso migliori risposte per i pazienti con SLA. L’obiettivo è creare opportunità concrete attraverso un progetto di vita personalizzato, affrontando insieme le sfide e lavorando per garantire una maggiore efficienza e sostegno individualizzato.

(Adnkronos) – "C’è ancora tanto lavoro da fare, ma insieme condividiamo obiettivi concreti, che oggi – anche grazie all’opportunità offerta dal progetto di vita previsto dalla riforma sulla disabilità – diventano sempre più realizzabili, con l’ambizione di rispondere in modo efficace e personalizzato ai bisogni delle persone. Mi riferisco non solo alle persone con sclerosi . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Disabili, Locatelli: “Con riforma migliori risposte anche per pazienti con Sla”

Conferenza Aisla, Locatelli 'costruire qualità di vita migliore'

il ministro Locatelli alla conferenza Aisla: un nuovo sguardo per valorizzare le potenzialità delle persone con disabilità

Riporta gaeta.it: Alessandra Locatelli apre la conferenza Aisla a Jesi, sottolineando l’importanza di un modello integrato e personalizzato per la disabilità e la sclerosi laterale amiotrofica, con focus su assistenza, ...

