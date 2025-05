Disabili Locatelli | Con riforma migliori risposte anche per pazienti con Sla

Il ministro ha sottolineato l'importanza di un approccio rinnovato verso i disabili, in particolare per i pazienti affetti da SLA, durante la Conferenza nazionale Aisla. Con la riforma, si punta a valorizzare le potenzialitĂ piuttosto che i limiti, promuovendo obiettivi concreti e un progetto di vita inclusivo per tutti.

Il ministro alla Conferenza nazionale Aisla, 'adottare un nuovo sguardo per vedere potenzialità e non i limiti' Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - "C'è ancora tanto lavoro da fare, ma insieme condividiamo obiettivi concreti, che oggi – anche grazie all'opportunità offerta dal progetto di vita

Disabili, Locatelli: “Con riforma migliori risposte anche per pazienti con Sla”

Conferenza Aisla, Locatelli 'costruire qualità di vita migliore'

Disabilità: Locatelli, superare le divisioni tra sanità e sociale

