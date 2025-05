Disabili Bellucci | Impegnati per attuare legge e riconoscere ruolo caregiver

Disabili Bellucci è attivamente impegnato nella promozione della legge per il riconoscimento del ruolo dei caregiver. Durante la Conferenza nazionale Aisla, il viceministro ha sottolineato l'importanza di un tavolo tecnico interministeriale, evidenziando come il progetto di vita debba diventare un diritto esigibile, centrato sulla persona e la sua unicità.

Il viceministro alla Conferenza nazionale Aisla, 'Tavolo tecnico interministeriale priorità del governo' Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - "Il progetto di vita deve diventare un diritto esigibile per tutti, modellato attorno alla persona e alla sua unicità. La legge quadro sulla disabilità r

