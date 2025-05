Disabili Bellucci | Impegnati per attuare legge e riconoscere ruolo caregiver

Disabili Bellucci si impegna per l'attuazione della legge quadro sulla disabilità, promovendo il riconoscimento del ruolo del caregiver. "Il progetto di vita deve diventare un diritto esigibile per tutti", affermano, sottolineando l'importanza di una riforma che non solo cambi le norme, ma anche la percezione culturale della diversità e dell'unicità delle persone.

(Adnkronos) – "Il progetto di vita deve diventare un diritto esigibile per tutti, modellato attorno alla persona e alla sua unicità. La legge quadro sulla disabilità rappresenta una svolta anche culturale: una riforma che stiamo impegnandoci a rendere pienamente attuativa, in modo coerente e tempestivo". Lo ha detto Maria Teresa Bellucci, viceministro per le Politiche . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

