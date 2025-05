Disabile violentata nella casa di cura da un paziente in sedia a rotelle

È stata emessa una sentenza di condanna per un 52enne accusato di aver violentato una giovane disabile in una casa di cura di Rimini. La vittima, una 23enne affetta da tetraparesi e con deficit visivi e cognitivi, ha subito l'aggressione il 2 aprile 2023, portando alla conclusione di un processo che ha messo in luce una terribile violazione dei diritti.

Si è concluso con la condanna del maniaco il processo che vedeva sul banco degli imputati un 52enne accusato di aver abusato di una 23enne affetta da tetraparesi e con deficit sia visivo che cognitivo in una clinica riminese. L'aggressione a sfondo sessuale era avvenuta il 2 aprile del 2023.

