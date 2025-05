Dirty Dom | Farò in modo che in Messico conoscano un solo Mysterio…me

Nel corso del weekend di WrestleMania 41 si è diffusa la notizia dell’acquisto da parte della WWE della federazione messicana AAA, la più conosciuta in Messico insieme alla CMLL. Durante una recente intervista, Dominik Mysterio ha parlato della vicenda e ha affermato che intende cancellare dalla storia messicana il nome di suo padre Rey, che fu parte della AAA. “Un solo Mysterio..”. Durante una intervista con Jim Varsallone, Dominik Mysterio ha parlato della AAA e dell’acquisizione da parte della WWE. L’attuale IC Champion ha usato queste parole: “Non me lo aspettavo. Pensavo mettessero in piedi una partnership simile a quella con la TNA e invece l’hanno comprata. Ho sempre desiderato poter lottare in Messico, in AAA, già da prima che iniziassi gli allenamenti per diventare un wrestler. Ora potrò andarci e buttare mer*a sul nome di Rey Mysterio. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

