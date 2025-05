DIRETTA Roma-Milan Ranieri sull’attacco del futuro e l’episodio di Bergamo LIVE

Il tecnico giallorosso alla sua ultima panchina all’Olimpico in un big match che vale tantissimo per la qualificazione in Europa La Roma scende in campo per l’ultima partita casalinga della stagione nel big match contro il Milan, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia. Atalanta-Roma, primo tempo pessimo: “Imbarazzante, toglilo subito” (LaPresse) – Calciomercato.it Per Claudio Ranieri sarà invece la 500esima panchina in Serie A e soprattutto la sua ultima allo Stadio Olimpico, che però varrà tantissimo per il futuro del club giallorosso che può ancora qualificarsi in Europa e sognare la Champions. Le parole in conferenza stampa del tecnico: Il reparto offensivo della Roma è da altissima classifica o andrà rinforzato? “Di mercato ne parleremo a fine campionato, ora non è il momento. 🔗Leggi su Calciomercato.it

