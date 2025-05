DIRETTA Roma-Milan Ranieri in conferenza stampa LIVE

Segui in diretta la conferenza stampa di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, alla vigilia dell'ultimo big match all'Olimpico contro il Milan. Una partita cruciale per la qualificazione in Europa, mentre la squadra giallorossa cerca il riscatto dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Non perdere le ultime novitĂ prima di Atalanta-Roma!

Il tecnico giallorosso alla sua ultima panchina all’Olimpico in un big match che vale tantissimo per la qualificazione in Europa La Roma scende in campo per l’ultima partita casalinga della stagione nel big match contro il Milan, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia. Atalanta-Roma, primo tempo pessimo: “Imbarazzante, toglilo subito” (LaPresse) – Calciomercato.it Per Claudio Ranieri sarĂ invece la 500esima panchina in Serie A e soprattutto la sua ultima allo Stadio Olimpico, che però varrĂ tantissimo per il futuro del club giallorosso che può ancora qualificarsi in Europa e sognare la Champions. Le parole in conferenza stampa del tecnico:  (IN AGGIORNAMENTO)  L'articolo DIRETTA Roma-Milan, Ranieri in conferenza stampa LIVE proviene da CalcioMercato.it. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Roma-Milan, Ranieri in conferenza stampa LIVE

