Dimmi La Verità | Gianluca Caramanna | Estate record per turismo in Italia Idee del governo per crescere

Ecco #DimmiLaVerità del 16 maggio 2025. Ospite l'on. Gianluca Caramanna, responsabile Turismo di Fdi. L'argomento del giorno è: "Andiamo verso una estate record per il turismo in Italia: le idee del governo per crescere ancora". A Dimmi La Verità l'on. Gianluca Caramanna, responsabile Turismo di Fdi. Argomento: andiamo verso una estate record per il turismo in Italia: le idee del governo per crescere ancora 🔗Leggi su Laverita.info

