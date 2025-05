Dighe d’alta quota sindacati e amministrazioni contro l’Enel sul taglio dei presidi

I sindacati si oppongono con fermezza alla decisione di Enel Green Power di ridurre i presidi alle dighe di alta quota, avviando una sperimentazione con un solo operatore. Questa scelta, presa a fine marzo, ha sollevato preoccupazioni tra amministrazioni e lavoratori nella Bergamasca, che temono per la sicurezza e l'efficienza delle strutture.

“La sicurezza non si sperimenta: si garantisce”. Sindacati contro il taglio di presidi nelle dighe di alta quota in Lombardia

Secondo msn.com: Critiche alla decisione assunta a fine marzo da Enel Green Power di prevedere un solo operatore al lavoro in provincia di Sondrio, Bergamo e Brescia ...

