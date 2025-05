Dietrofront Il nuovo Piano regolatore portuale verrà riscritto assieme al Comune

Il nuovo piano regolatore portuale di Ancona subirà una revisione condivisa con il comune, rappresentando una vittoria per l'amministrazione e il Comitato Porto-Città. Questo gruppo aveva sollevato preoccupazioni su anomalie e lacune nel procedimento, facendo riferimento alle normative vigenti. La decisione del ministero conferma l'importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità.

ANCONA – Una vittoria per il Comune di Ancona, ma anche per il Comitato Porto-Città che da giorni aveva segnalato possibili anomalie e importanti passaggi saltati nel procedimento, appellandosi alle normative vigenti in materia. Non può essere vista in altra maniera la decisione del ministero.

