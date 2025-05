Diecimila chilometri con un' automobile del 1927

Immaginate di arrivare fino ai confini del mondo con la vostra auto, ma non con un modello moderno, tecnologicamente avanzato e potente. Immaginate di farlo a bordo di una vettura che vanta alle spalle una storia sensazionale, una meccanica ormai passata e decisamente non all’avanguardia. Questo è il sogno realizzato da uno dei collezionisti italiani con più esperienza nel panorama delle auto storiche. «Quest’anno sono partito da solo con una macchina di cent’anni. Sono arrivato fino a Capo Nord e poi sono tornato indietro: 10.400 chilometri, tutti sulle strade secondarie». A parlare è Gianni Morandi, omonimo del celebre cantante, ma conosciutissimo tra gli appassionati di auto storiche per i suoi viaggi epici e il suo straordinario parco auto. Pilota, collezionista, restauratore e appassionato delle quattro ruote più rare, Morandi ha saputo trasformare la sua passione in una vera e propria missione. 🔗Leggi su Lanazione.it

