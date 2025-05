Dalla modalità “in sola lettura” all’apertura del canale per l’invio. Ora ci siamo, la dichiarazione dei redditi precompilata 2025 è pronta al lancio. La conferma è giunta direttamente dall’Agenzia delle Entrate: semaforo verde, spalancata la strada per spedire la dichiarazione 730 o Redditi. Il metodo sembrerebbe funzionare alla perfezione, tanto che si è registrato un +25% degli accessi rispetto allo scorso anno. Dichiarazione dei redditi precompilata 2025, nuovo step per l’invio: ecco cos’è possibile fare da adesso (a prova di errore) (CANVA FOTO) – Notizie.com Ma cosa significa che i modelli sono ora pronti al lancio, come comunicato dall’Ade? In pratica i documenti da adesso possono essere eventualmente integrati, modificati o restituiti così come predisposti dal Fisco. Nelle prime due settimane (30 aprile-14 maggio) sono oltre 4 milioni e 200mila gli accessi registrati all’applicativo. 🔗Leggi su Notizie.com

