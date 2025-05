diane kruger che a cannes 2025 fa sognare con cerchietto a forma di fiori e petali

È entrato nel vivo il Festival del Cinema di Cannes, che sul red carpet di Dossier 137 ha visto sfilare un’incantevole Diane Kruger. Sulla Croisette, come da tradizione, la bellezza è sempre protagonista e le scelte delle dive confermano i trend del momento e spesso ne suggeriscono di nuovi, tutti da cogliere al volo. Diane Kruger e l’acconciatura di Cannes 2025 firmata John Nollet. A colpire subito, di Diane Kruger, è stata l’acconciatura, firmata da John Nollet, che dopo aver conquistato per l’hair look di Juliette Binoche, ha realizzato un altro capolavoro da red carpet. I capelli lunghi dell’attrice, disciplinati da riga centrale, sono stati modellati in due onde laterali di ispirazione rĂŠtro, con le lunghezze compatte ma non statiche, pettinate quasi in un’unica onda ad accarezzare la schiena. 🔗Leggi su Amica.it

