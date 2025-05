Dialoghi in corso con Italiano c’è il via libera | Non gli diranno di no | ESCLUSIVO

Il futuro di Vincenzo Italiano si fa interessante: il Bologna ha avviato colloqui con lui per un potenziale ingaggio, attirando l'attenzione di big come il Milan. Dopo le critiche per le sconfitte nelle finali con la Fiorentina, l’allenatore si sta dimostrando un leader capace, guidando il club emiliano verso nuovi traguardi all'Olimpico.

L'allenatore del Bologna osannato e apprezzatissimo da tanti club come il Milan, che cerca il successore di Conceicao Vincenzo Italiano si scrolla di dosso l'etichetta che gli erano costate le tre sconfitte nelle tre finali da allenatore della Fiorentina. All'Olimpico ha guidato il Bologna a una storica Coppa Italia, 51 anni dopo l'ultimo trofeo alzato dai colori rossoblù che sono tornati a festeggiare come forse mai prima d'ora. L'allenatore calabrese sta ricevendo ora i giusti tributi, le celebrazioni, tutti i bolognesi e non solo sono pazzi di lui. Vincenzo Italiano (LaPresse) – calciomercato.it E tutti ovviamente sperano che questo non sia stato il suo commiato. Perché le voci sul suo futuro sono parecchie da diverse settimane, in particolar modo tra Roma e soprattutto Milan che è a caccia del nuovo tecnico da cui ripartire dopo la disfatta firmata proprio da Italiano.

