Diabetici inconsapevoli 1 su 3 senza diagnosi

In Italia, un terzo delle persone affette da diabete non lo sa, vivendo dunque in uno stato di inconsapevolezza che può rivelarsi pericoloso. Federico Plotti esplora questa grave realtà, mettendo in luce l'importanza di diagnosi tempestive e prevenzione per migliorare la salute pubblica. Scopri di più in questo servizio di TG2000.

In Italia, 1 diabetico su 3 è senza diagnosi perché non sa di essere ammalato. Servizio di Federico Plotti. Diabetici inconsapevoli, 1 su 3 senza diagnosi TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Diabetici inconsapevoli, 1 su 3 senza diagnosi

Diabete, una persona su 3 non sa di averlo . L’appello: “Team di specialisti in tutti gli ospedali”. Cosa fare per evitare complicazioni

Scrive msn.com: L’edizione 2025 di ‘Panorama Diabete’ sposta il focus sull’assistenza diabetologica, che non è uguale in tutte le regioni. Il 30% dei casi non ha una diagnosi e va incontro a problemi molto seri: ogni ...

