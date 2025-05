Diabete una persona su tre non sa di averlo | come riconoscere i sintomi

Il diabete è una malattia insidiosa che spesso rimane silente, tanto che in Italia una persona su tre ignora di esserne affetta. Riconoscere i sintomi è fondamentale per prevenire complicanze gravi. Negli ultimi anni, si è diffusa una crescente attenzione verso la prevenzione, sottolineando l’importanza di prendersi cura della propria salute attraverso controlli regolari e stili di vita sani.

Il diabete è una patologia insidiosa che agisce in modo silente. In Italia una persona su tre non sa di essere diabetica. Nel corso degli ultimi anni si tende a parlare sempre di più di prevenzione, spingendo le persone ad avere una maggiore attenzione verso propria salute. La medicina preventiva, infatti, consente di individuare in . 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Diabete, una persona su tre non sa di averlo: come riconoscere i sintomi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Diabete: una persona su tre non sa di averlo. Ecco perché è un problema urgente per tutti

Lo riporta ilmeteo.it: Negli ultimi anni sentiamo sempre più spesso parlare di diabete, ma pochi sanno davvero quanto questa malattia sia diffusa e insidiosa. Secondo gli esperti, una persona su tre potrebbe avere il diabet ...

Diabete, una persona su 3 non sa di averlo . L’appello: “Team di specialisti in tutti gli ospedali”. Cosa fare per evitare complicazioni

Riporta msn.com: L’edizione 2025 di ‘Panorama Diabete’ sposta il focus sull’assistenza diabetologica, che non è uguale in tutte le regioni. Il 30% dei casi non ha una diagnosi e va incontro a problemi molto seri: ogni ...

In Italia il diabete avanza nell’ombra: un malato su tre non sa di esserlo, mentre 3,5 milioni di italiani sono già in fase pre-diabetica

Segnala castellinotizie.it: Il diabete continua a colpire silenziosamente milioni di italiani, avanzando nell’ombra e sfuggendo troppo spesso alla diagnosi precoce. Secondo i dati ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

PERSONA 5 STRIKERS SARA’ LANCIATO A FEBBRAIO PER PS4, SWITCH E STEAM

I LADRI FANTASMA SONO DI NUOVO IN AZIONE! Persona 5 Strikers accompagna i giocatori in un viaggio epico con i Ladri Fantasma, che dovranno affrontare la corruzione che travolge le città di tutto il Giappone.