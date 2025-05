Durante una recente puntata del popolare programma televisivo “ Affari Tuoi “, un concorrente proveniente dalla Liguria ha vissuto un’esperienza carica di emozioni. Accompagnato dalla moglie, ha affrontato con determinazione le varie fasi del gioco, rifiutando le offerte del Dottore nella speranza di ottenere una somma che potesse garantire maggiore serenità alla sua famiglia. La sua storia ha commosso tutti. Leggi anche: “Affari tuoi”, alta tensione in puntata tra marito e moglie: cos’è successo Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano ci ricasca: il gesto alle spalle dei concorrenti Ad “Affari tuoi” partecipa Marco della Liguria. Ieri, ad “Affari tuoi”, ha partecipato Marco per la regione Liguria. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione e scelte coraggiose, culminando in un esito che ha suscitato applausi e commozione tra il pubblico presente in studio. 🔗Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Di notte al freddo”: commozione ad “Affari tuoi”, cos’è successo in diretta