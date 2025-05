Prato, 16 maggio 2025 – Prosegue con entusiasmo il circuito “ Prato per la Vita ” 2025, giunto alla sua quarta tappa, che si è svolta a Iolo con la partecipazione di oltre 120 podisti. Prato per la vita, la tappa di Iolo La manifestazione, promossa sotto l’egida del Comitato UISP di Prato e organizzata in sinergia con le societĂ podistiche del territorio, si conferma un appuntamento atteso e partecipato. Il circuito, itinerante e articolato su 13 appuntamenti settimanali, propone in alcuni casi due eventi a settimana, variando di volta in volta il luogo di partenza. Confermato anche quest’anno il format solidale che tanto successo ha riscosso nelle edizioni precedenti: una quota d’iscrizione popolare di 2 euro, il cui ricavato – al netto delle spese organizzative – sarĂ devoluto a due realtĂ impegnate nel sociale. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di corsa con “Prato per la vita”. Le foto della tappa di Iolo