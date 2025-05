Di Battista e Friedman roulette russa da Floris

In un clima teso e provocatorio, l'ultima puntata di DiMartedì su La7 ha visto protagonisti Alessandro Di Battista e Alan Friedman. Sotto gli occhi imperturbabili di Vladimir Putin, i due discutono come in una metaforica roulette russa, mettendo in scena un confronto acceso su temi scottanti e visioni opposte. Un incontro che cattura l'attenzione e solleva interrogativi sul futuro.

Immaginate la scena: Vladimir Putin che fa sedere Alessandro Di Battista e Alan Friedman allo stesso tavolo, li invita (si fa per dire) a giocare alla roulette russa e si gode la scena. Più o meno è il copione dell’ultima puntata di DiMartedì, su La7, con l’ex deputato del Movimento 5 Stelle e il giornalista americano, ormai d’italiano d’adozione, che ospiti di Giovanni Floris si sono accapigliati intorno alla figura dello Zar e hanno giocato a chi la spara più grossa. Inizia il pasionario del grillismo vecchio stampo: « Meloni da un lato deve continuare a dire: “sostegno incrollabile nei confronti dell’Ucraina”, dall’altro lato cerca di smarcarsi quantomeno dal punto di vista delle immagini, tant'è che non ha partecipato all'incontro dei politici falliti, questi cosiddetti volenterosi che non contano niente. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Di Battista e Friedman, roulette russa da Floris

