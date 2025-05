Deve scontare un anno per una violenza sessuale | 35enne arrestato

Un uomo di 35 anni, disoccupato e residente a Villacidro, è stato arrestato dai carabinieri questa mattina. L'operazione è avvenuta in seguito a un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura di Rovereto, che ha stabilito una pena definitiva di un anno per una condanna per violenza sessuale. L'arresto segna un importante intervento delle autorità locali nella lotta contro i crimini sessuali.

Questa mattina a Villacidro, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni, disoccupato e residente in città. L’arresto è stato eseguito in seguito a un'ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Rovereto, che ha disposto la pena definitiva di un anno, un. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Deve scontare un anno per una violenza sessuale: 35enne arrestato

Le notizie più recenti da fonti esterne

Arrestato un 31enne a Campoverde per violenza sessuale: deve scontare 2 anni e 8 mesi

Come scrive latinaquotidiano.it: Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Campoverde per scontare una condanna di 2 anni e 8 mesi per violenza sessuale, commessa nel 2023 a Velletri. L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri della loc ...

In carcere il molestatore. Deve scontare due anni

Scrive msn.com: Svolta nella vicenda dell’uomo che si era reso protagonista di decine di episodi in piazza S. Michele. La Polizia ha eseguito un ordine di carcerazione definitivo.

Un 40enne portato in carcere, deve scontare 4 anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale

Si legge su ecorisveglio.it: per violenza sessuale. L’uomo è stato raggiunto dai militari nella sua abitazione di Stresa, dove si trova ai domiciliari, per poi portato nel carcere di Verbania per scontare la condanna definitiva a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arrestato capo Proud Boys pro Donald Trump

E' stato arrestato a Washington Enrique Tarrio, il leader dei Proud Boys, l'organizzazione di estrema destra che sostiene il presidente Trump.