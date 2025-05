Designazione arbitrale Inter Lazio l’attacco di Libero | Legittimo che Guida abbia paura ma allora bisogna fare un’altra domanda

Designazione arbitrale Inter Lazio, Libero commenta la scelta del designatore Rocchi di assegnare all’arbitro Guida il ruolo di assistente VAR per la partita di domenica: le ultime. Libero he espresso un’opinione sulla decisione del designatore Gianluca Rocchi di nominare l’arbitro Guida, originario di Torre Annunziata, come assistente VAR per la partita Inter -Lazio. Questa scelta ha suscita molte polemiche, dato che Guida aveva precedentemente affermato di non voler più dirigere incontri del Napoli. L’ANALISI DI LIBERO – «Sia io che Fabio (Maresca, ndr) abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa. 🔗Leggi su Internews24.com

