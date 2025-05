Derby da brividi a Vitulano | Volare e Accademia si giocano tutto in Gara 2

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà il Palazzetto dello Sport di Vitulano il teatro della Gara 2 del primo turno dei play-off promozione di Serie C femminile che vedrà affrontarsi le due formazioni beneventane: Volare Benevento e Accademia Volley. Dopo la combattutissima Gara 1 in cui la Volare si è imposta al tie-break, le giallorosse dell’Accademia sono chiamate ad una prestazione impeccabile per passare il turno. Una vittoria per 3-0 o 3-1 permetterebbe infatti alle giallorosse di avanzare direttamente alla fase successiva, mentre un successo per 3-2 porterebbe le squadre a disputare un golden set decisivo. In caso di vittoria della Volare, con qualsiasi punteggio, sarà invece quest’ultima a qualificarsi per il turno successivo. Il match promette spettacolo e intensità, come già accaduto all’andata, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria in questo decisivo derby cittadino. 🔗Leggi su Anteprima24.it

