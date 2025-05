Deposito incontrollato di rifiuti fuori e locale abusivo | sigilli nell’autofficina

A Casarano, un'autofficina è finita sotto i sigilli dei carabinieri forestali del nucleo di Gallipoli per irregolarità nella costruzione e per un deposito incontrollato di rifiuti. Il titolare è stato denunciato per gestire materiali pericolosi in assenza di autorizzazioni, compromettendo la sicurezza ambientale e la salute pubblica.

CASARANO – Il titolare di un'autofficina nel centro abitato di Casarano è stato denunciato dai carabinieri forestali del nucleo di Gallipoli per aver realizzato opere in difformità dal permesso a costruire e per gestione illecita di rifiuti. Ed essendoci, tra questi, anche materiale classificato.

