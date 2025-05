Dentro le fabbriche dove gli operai sfruttati producono borse per i marchi di lusso | c’è anche un bimbo nel girello

Dentro le fabbriche, dove operai sfruttati creano borse per marchi di lusso, emerge una realtà inquietante: un bimbo nel girello. Questo scenario drammatico si svela durante un blitz dei carabinieri, che hanno scoperto lavoratori clandestini e macchinari non a norma. L'operazione getta luce su condizioni di lavoro inaccettabili e sull'uso di manodopera vulnerabile. Continua a leggere...

C'era anche un bimbo nel girello all'interno delle fabbriche che producevano in subappalto borse di lusso per Valentino Bags Lab Srl. Il blitz dei carabinieri tra lavoratori clandestini e macchinari non a norma. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dentro le fabbriche dove gli operai sfruttati producono borse per i marchi di lusso: c’è anche un bimbo nel girello

