Denatalità | la crisi delle culle vuote fa chiudere le imprese A pagarne il prezzo più alto quelle per l’infanzia

La denatalità rappresenta una crisi non solo sociale, ma anche economica, colpendo severamente il settore delle imprese dedicate all'infanzia. Con il calo delle nascite e nuove aperture in diminuzione, le difficoltà emergono nel sistema produttivo, come evidenziato da Unioncamere. L'inverno demografico mette a rischio il futuro di molte aziende e dell'occupazione.

"La denatalità riguarda anche le imprese. Calano le nuove aperture e Unioncamere fa sapere a gennaio scorso che le dinamiche demografiche del sistema produttivo, in linea con l'inverno demografico in atto, fanno emergere segnali di difficoltà. Il saldo tracciato da Unioncamere continua a essere posi

