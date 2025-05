Demetra Bellina video intervista Not for Sale | Brani nel cassetto da tempo non sono solo attrice

La nostra video intervista a Demetra Bellina, in occasione dell’uscita dell’Ep d’esordio Not for Sale che la cantautrice e attrice ha presentato in anteprima a Roma. Vi presentiamo la nostra video intervista a Demetra Bellina, che ha pubblicato oggi Not for Sale, il primo EP, edito da Maqueta Records e distribuito da Artist First. Un disco composto da sei brani, frutto di dieci anni di scrittura e ricerca sonora, unisce sonorità folk, pop e rock alternative. L’’EP mantiene un’identità artistica autentica, lontana da logiche commerciali. La cantautrice ha presentato il suo progetto con una serata evento al Teatro Lo Spazio di Roma in compagnia della band e di ospiti speciali, ci ha raccontato la genesi e il videoclip del singolo estratto Only dancing, di come coniuga il suo percorso parallelo da attrice e i lavori ai quali sta lavorando. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

