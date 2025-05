Stefania e Paola Cappa, le ‘gemelle K’ (mai indagate), note per il fotomontaggio lasciato davanti alla villetta di via Pascoli, a Garlasco (Pavia), all’indomani dell’ omicidio della cugina Chiara Poggi, tornano alla ribalta nella nuova inchiesta sul delitto che avvenne il 13 agosto 2007. Stefania Cappa, oggi avvocata specializzata in diritto sportivo, racconta il perché di quella foto che mostra le due sorelle vestite di rosso accanto alla vittima sorridente. “La mattina dopo l’omicidio di Chiara, fin dalle 7 del mattino, davanti casa nostra era pieno di giornalisti anche perché i miei zii ( Giuseppe e Rita Poggi, ndr ) avevano preso come punto di appoggio la mia abitazione. Siccome i miei zii non avevano delle foto di Chiara, perché non potevano entrare nella loro abitazione, dopo pranzo e in presenza anche di mia madre, hanno detto a me e mia sorella di dare ai giornalisti fuori casa una foto o di Chiara da sola o di noi tre insieme” dice in un verbale del 7 febbraio 2008. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto Garlasco, Stefania Cappa: “Facemmo fotomontaggio dopo richiesta dei genitori di Chiara”