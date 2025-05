Dopo la riapertura del caso inerente al delitto di Garlasco si torna a parlare di Stefania e Paola Cappa, le sorelle, cugine della vittima Chiara Poggi, che allo stato attuale non sono indagate così come non lo sono mai state in passato. Tuttavia, giĂ nel 2007, anno in cui fu commesso l’omicidio, le sorelle salirono alla ribalta della cronaca per via di una foto, che le ritraeva con la cugina Chiara Poggi, che poi si scoprì essere un falso. Stefania e Paola Cappa, infatti, il giorno seguente il delitto si recarono fuori dalla villetta dove era stato commesso l’omicidio per lasciare una foto che le ritraeva insieme a Chiara. Ben presto, però, si scoprì che, in realtĂ , la cugina era sta aggiunta nell’istantanea con un fotomontaggio. Interpellata sulla vicenda, Stefania Cappa, in un verbale del 7 febbraio 2008, dichiarò: “La mattina dopo l’omicidio di Chiara fin dalle 7 della mattina davanti casa nostra era pieno di giornalisti anche perchĂ© i miei zii (Giuseppe e Rita Poggi, ndr) avevano preso come punto di appoggio la mia abitazione. 🔗Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto Garlasco, Stefania Cappa e il fotomontaggio con Chiara Poggi: “Lo zio non voleva Chiara e Alberto insieme”