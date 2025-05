Delitto Garlasco oggi l’incidente probatorio e il via alla maxi perizia su dna e reperti

Oggi a Pavia si svolgerà l’incidente probatorio nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. La maxi perizia su DNA e reperti potrebbe riaprire importanti scenari, mentre l’allora fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni, resta al centro di un caso che continua a suscitare interesse e polemiche.

Continuano le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007 e per la cui morte l’allora fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Oggi si ritorna in aula a Pavia per l'incidente probatorio: darà il via a una maxi perizia con al centro le comparazioni genetiche tra il dna di Andrea Sempio – che nella nuova indagine è accusato di omicidio in concorso – e il materiale biologico trovato sulle unghie della vittima e altri reperti raccolti nella prima indagine e non analizzati. Intanto, si attende l’esito delle analisi sul martello - una mazzetta da muratore - trovato mercoledì in un canale durante le ricerche dell'arma con cui è stata uccisa la ragazza quasi 18 anni. E spuntano le chat di una delle gemelle Cappa, cugine della ragazza trovata senza vita in fondo alle scale di casa. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, oggi l’incidente probatorio e il via alla maxi perizia su dna e reperti

