delitto garlasco nell ambito dell incidente probatorio sarà acquisito dna gemelle cappa

Continuano le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007 e per la cui morte l’allora fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere (ora è in semilibertà). Oggi si ritorna in aula a Pavia per l'udienza sull'incidente probatorio e il via a una maxi perizia con al centro le comparazioni genetiche tra il dna di Andrea Sempio – che nella nuova indagine è accusato di omicidio in concorso – e il materiale biologico trovato sulle unghie della vittima e altri reperti raccolti nella prima indagine e non analizzati. Previsto il conferimento degli incarichi ai consulenti della Procura per stabilire se il dna è utile e comparabile. Da quanto emerso, il dna delle gemelle Stefania e Paola Cappa e di Marco Panzarasa, amico di Stasi, sarà acquisito nell'ambito dell'incidente probatorio. 🔗Leggi su Tg24.sky.it

