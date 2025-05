Continuano le indagini sul delitto di Garlasco, a quasi 18 anni di distanza dalla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. La Procura di Pavia avrebbe ritrovato una serie di messaggi sms "inviati anni fa da Paola Cappa a un suo amico di Milano", come riferisce il settimanale Giallo. Tra i 280 sms agli atti della nuova indagine ne emergerebbe uno in particolare: "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi". Cappa, che è la cugina di Chiara Poggi, non è mai stata indagata. Nel frattempo, nella giornata di ieri è stato dragato un canale di Tromello, dove gli inquirenti hanno trovato diversi oggetti. Fra questi, ci sarebbe anche un martello. E proprio un martello è stato indicato dalle perizie svolte nei processi come possibile arma del delitto ed è l'unico oggetto sparito da casa Poggi dal giorno dell'omicidio. 🔗Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Delitto Garlasco, l'sms di Paola Cappa: "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi"