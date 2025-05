Il cronista della trasmissione Mediaset De Giuseppe racconta la sua esperienza e come ha cercato di convincere il super-testimone “ Mi prendo tutte le responsabilità, ma basta e vi dico che per me Alberto Stati è innocente, i veri colpevoli sono ancora in giro “. A dirlo è l’inviato della trasmissione Le Iene, Alessandro De Giueppe che in questi ultimi tre anni a seguito da vicino l’intera vicenda legata all’omicidio di Chiara Poggi ed è anche merito suo se le indagini sul delitto di Garlasco hanno preso un determinata piega e si sono riaperte in modo clamoroso. Delitto Garlasco, l’inviato delle Iene rivela: “Ecco perché Stasi è innocente.” (Ahsa Foto) Cityrumors.it Si è parlato tanto di diverse cose in questo ultimo periodo, a maggior ragione da quando sono state riaperte ufficialmente le indagini sul caso di Chiara Poggi e un omicidio e soprattutto una storia processuale che, a quanto sta trapelando, potrebbe essere riscritta totalmente e a spiegarlo il cronista De Giuseppe che grazie al suo lavoro ha permesso anche alla Procura di poter attingere a un materiale incredibile come la testimonianza di una persona che ha raccontato cose importanti. 🔗Leggi su Cityrumors.it

