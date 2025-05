“Non c’è nessun colpo di scena”. Così l’avvocato Antonio De Rensis, che con la collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi, ha commentato l’esito dell’incidente probatorio svoltosi oggi in tribunale a Pavia, dove è stato conferito l’incarico peritale nell’ambito della riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. “C’è stata l’ufficializzazione del fatto che, come si presupponeva, ci sono alcuni soggetti coinvolti – ha spiegato De Rensis – ma si ipotizzava da tempo che sarebbero stati una decina. Ci sono solo dei nomi, ma sono nomi che possono essere inclusi o esclusi, quindi siamo nel massimo garantismo”. Secondo il legale, si tratta di un’attivitĂ di verifica che non implica alcuna novitĂ e che “non vuol dire assolutamente nulla”, aggiungendo che “un’indagine può anche servire ad escludere”. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, legale Stasi: “Nessun colpo di scena, indagine senza pregiudizi”