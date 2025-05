Delitto Garlasco legale famiglia Poggi | Accertamenti anche su contatti indiretti

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, si riapre con nuovi accertamenti. Il gip di Pavia ha disposto il conferimento di incarichi peritali, estendendo le indagini anche ai contatti indiretti, includendo soggetti come Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, che avrebbe avuto accesso al suo computer portatile.

Il conferimento dell’incarico peritale disposto oggi dal gip di Pavia, nell’ambito della riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, include anche soggetti che avrebbero avuto accesso al computer portatile di Alberto Stasi, tra cui Marco Panzarasa, amico con cui Stasi si recò a Londra pochi giorni prima del delitto. Lo ha spiegato l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, al termine dell’incidente probatorio. “La verifica credo sia stata accolta proprio per l’utilizzo da parte di Chiara del computer portatile di Stasi. È sostanzialmente l’ultimo oggetto che Chiara ha usato con frequenza, la sera prima”, ha affermato Tizzoni, ricordando come sia “notoria la possibilità di trasferire DNA da un oggetto come il computer”. Per questo motivo è stato ritenuto opportuno estendere gli accertamenti anche a Panzarasa, che secondo le ricostruzioni avrebbe avuto accesso al dispositivo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, legale famiglia Poggi: “Accertamenti anche su contatti indiretti”

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.