Delitto Garlasco il giudice che assolse Stasi | L’arma non è il martello dei Poggi

Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, ha suscitato scandalo e dibattito, culminando nell'assoluzione di Alberto Stasi. Le indagini hanno rivelato che il martello utilizzato per uccidere Chiara Poggi non era compatibile con quello denunciato dal padre della vittima, Giuseppe Poggi, aprendo interrogativi sulla verità e sull'affidabilità delle prove.

Il martello con cui è stata uccisa Chiara Poggi a Garlasco " non sarebbe chiaramente compatibile " con quello di cui denunciò la scompars a il padre della vittima, Giuseppe Poggi, il 14 luglio 2008 dopo aver verificato "attentamente" nella propria casa e in garage gli oggetti mancanti. È una frase la cui rilettura torna d'obbligo a 24 ore dalle perquisizioni a tappeto dei carabinieri di Milano nella casa di Andrea Sempio, dei genitori e di 2 amici, disposte dalla Procura di Pavia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Il dragaggio di un canale prosciugato a Tromello, vicino alla casa della nonna delle gemelle Cappa, ha restituito agli inquirenti coordinati dal Procuratore Fabio Napoleone – con l'aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano – una serie di attrezzi metallici fra cui un martello ora al vaglio degli investigatori.

Delitto di Garlasco, il martello ritrovato nel canale, quello sparito da casa Poggi e i test per accertare se sia l’arma delitto

Come scrive ilfattoquotidiano.it: “Un rapido susseguirsi di colpi di martello al capo della vittima, sferrati all’ingresso dell’abitazione, con rabbia ed emotività”. È la sentenza della Cassazione, agli esiti dei processi ad Alberto S ...

Delitto di Garlasco, tutto quello che (non) sappiamo sull’omicidio di Chiara Poggi

panorama.it scrive: Il martello, le gemelle Cappa, gli amici di Marco Poggi, il supertestimone, gli sms, la festa in piscina... Tutti gli elementi che rimettono in discussione la verità sul delitto di Garlasco ...

Delitto Garlasco, trovato un martello nel canale. Ieri blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio

Si legge su msn.com: Un martello sarebbe stato trovato nel canale di Tromello, vicino Garlasco, durante le ricerche dell'arma con cui è stata uccisa Chiara Poggi.

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.