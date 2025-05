Delitto Garlasco Garofano | Profilo DNA non idoneo valuteremo con i periti

Il caso del delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con l'analisi del profilo DNA, considerato non idoneo. L'ex generale Luciano Garofano, esperto della difesa, sottolinea l'importanza dell'incidente probatorio per chiarire le diverse interpretazioni, rimettendo tutto in mano ai periti chiamati a esprimere un verdetto decisivo.

“L’incidente probatorio è stato disposto proprio per dirimere interpretazioni diverse. Noi riteniamo che quel profilo non sia idoneo, vedremo i periti come concluderanno”. Così l’ex generale dei carabinieri Luciano Garofano, giĂ comandante del Ris di Parma e oggi consulente della difesa di Andrea Sempio, al termine dell’udienza in cui il gip di Pavia ha conferito l’incarico peritale nell’ambito della riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Secondo Garofano “ci sono motivi tecnici legati alla riproducibilitĂ e alla parzialitĂ del profilo, che si riferisce solo a una regione del cromosoma Y e non agli altri cromosomi”. Per questo motivo la difesa ne contesta l’idoneitĂ e ne discuterĂ con i periti. Il campione verrĂ comparato, oltre che con Andrea Sempio, “con tutte le persone che frequentavano quella casa, comprese le gemelle Cappa, gli amici della famiglia Poggi e coloro che intervennero nell’immediatezza”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, Garofano: “Profilo DNA non idoneo, valuteremo con i periti”

