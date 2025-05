Delitto Garlasco avvocato famiglia Poggi | Noi siamo per la verità già accertata

“Dopo 18 anni fa specie pensare che all’epoca non scavarono nemmeno nel giardino di Stasi e non guardarono nemmeno nei mille canali che circondano Garlasco e la casa di Stasi. Comunque bene che si facciano questi approfondimenti, so che sono costosi e faticosi quindi bisogna avere rispetto per le istituzioni che vogliono approfondire”. Così lo storico legale della famiglia di Chiara Poggi, l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, entrando in tribunale a Pavia per l’incidente probatorio. Gli agenti della Scientifica incaricati avranno il compito di confrontare le tracce biologiche sulle unghie di Chiara Poggi e quelle presenti in altri reperti della scena del delitto e sulle impronte raccolte con para-adesivi dal Ris di Parma con il dna di Andrea Sempio, Stasi, altri uomini della famiglia Poggi e di frequentatori della villetta di via Pascoli dove la 36enne fu trucidata il 13 agosto 2007. 🔗Leggi su Lapresse.it

