Ora la nuova indagine sul delitto di Garlasco ruota attorno ai dispositivi elettronici. Dopo quasi vent’anni e una sentenza passata in giudicato, si riaccendono i riflettori su attivitĂ che, appare chiaro, avrebbero dovuto svolgersi giĂ nel 2007. In questo scenario, dunque, sembra che piĂą veritĂ siano rimaste sepolte per anni. E’ davvero così? Le perquisizioni a casa di Andrea Sempio, le sue chat, quelle della madre e delle gemelle Cappa riesaminate, i tabulati recuperati dal passato. Tra questi, i 280 messaggi scambiati proprio tra Paola Cappa – cugina di Chiara Poggi – e un amico. Frammenti di linguaggio privato che oggi tornano alla luce come potenziali chiavi di lettura. Tra questi, una frase: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi.” Riletta oggi, in piena riapertura del caso, sembra un’indicazione precisa, un potenziale segnale. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delitto di Garlasco: quando il passato torna a parlare