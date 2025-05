Delitto di Garlasco oggi la battaglia dei periti | caccia al Dna di un’altra persona

Oggi si infiamma il delitto di Garlasco con una nuova battaglia tra periti. La perquisizione a casa Sempio, la scoperta di un martello nel canale vicino alla residenza Cappa, riaccendono le speranze di una svolta. Gli esami di laboratorio potrebbero rivelare tracce di un'altra persona, cambiando il corso delle indagini e la ricerca della verità.

Dopo la perquisizione a casa Sempio e il ritrovamento di un martello nel canale vicino alla casa della famiglia Cappa continua l’incidente probatorio: la svolta che si attende dagli esami di laboratorio 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Delitto di Garlasco, oggi la battaglia dei periti: caccia al Dna di un’altra persona

L’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, resta avvolto da interrogativi, soprattutto sull’ arma del delitto.